Михайлюк получил перстень чемпиона НБА: "Селтикс" устроили церемонию в Бостоне (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Celtics on CLNS .

Поскольку в летнее межсезонье украинец покинул ряды чемпионов НБА, он не присутствовал на церемонии вручения перстней всей команде. Она состоялась еще перед первым матчем "кельтов" в регулярном сезоне-2024/25 против "Нью-Йорка". Поэтому персонально для Михайлюка провели отдельную мини-церемонию перед игрой его нового клуба "Юты Джаз" в Бостоне.

В честь украинца на большом экране арены "ТД Гарден" было показано небольшое видео, посвященное его выступлениям. А потом игроки "Селтикс" вручили Михайлюку персональную награду.

В чемпионском сезоне украинский баскетболист провел за "Бостон" 41 матч. Его статистические показатели: 4 очка, 1,2 подбора и 0,9 передачи за 10 минут в среднем за игру. Он стал вторым украинцем который победил в сильнейшей баскетбольной лиге мира. Ранее чемпионат НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" дважды выигрывал Станислав Медведенко.

Кто такой Святослав Михайлюк

Уроженец Черкасс, воспитанник местных "Мавп". На профессиональном уровне дебютировал в родном клубе в сезоне-2012/13.

В 2014 году переехал за океан, где на студенческом уровне выступал за "Канзас Джейхокс". На драфте НБА-2018 выбран "Лейкерс" под 47-м номером. В июле того же года подписал трехлетний контракт с калифорнийцами на 4,6 млн долларов, но посреди сезона был обменен в "Детройт".

Позже защищал цвета "Оклахомы", "Торонто", "Нью-Йорка" и "Шарлотт". Перед стартом сезона-2023/24 присоединился к "Бостону" и в роли резервиста стал чемпионом ассоциации. Летом 2024 года заключил трехлетнее соглашение с "Ютой Джаз".