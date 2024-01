Михайлюк получил гарантированный контракт от "Бостона": что это значит

Менеджмент "Селтикс" активировал опции гарантирования четырем баскетболистам. Украинец, а также Далано Бэнтон, Люк Корнет и Ламар Стивенс получат все предусмотренные контрактом деньги.

Михайлюк заработает 2 млн долларов. "Бостон" имел возможность отчислить защитника с навыками форварда до 10 января. Теперь украинский баскетболист, по всей видимости, продолжит сезон в составе лидера Восточной конференции НБА.

"Селтикс" для Михайлюка – седьмая команда под эгидой ассоциации. Ранее он защищал цвета "Лейкерс", "Детройта", "Оклахомы", "Торонто", "Нью-Йорка" и "Шарлотта". На студенческом уровне украинец играл за "Канзас Джейхокс".

All four Celtics who had contract guarantee deadlines of today saw their deals become fully guaranteed:



Dalano Banton -$2M

Luke Kornet - $2.4M

Svi Mykhailiuk - $2M

Lamar Stevens - $2M