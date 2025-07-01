Михайлюк отримав гарантію та підвищення зарплати в НБА: скільки заробить за наступний сезон

Нові умови в "Юті"

Клуб "Юта Джаз" вирішив гарантувати другий рік контракту 28-річного баскетболіста, за який він заробить 3,675 мільйона доларів.

Михайлюк приєднався до "джазменів" минулого літа, підписавши чотирирічну угоду на 15,05 мільйона. Проте тільки перший сезон за цим контрактом був гарантований. За сезон-2024/25 українець заробив 3,5 мільйона.

Клуб мав час до 30 червня, щоб обрати кого залишити в команді – Михайлюка чи 24-річного американця Джонні Джузенга. У підсумку вибір пав на українця, а його конкурент залишив команду в статусі вільного агента.

Статистика українця в сезоні-2024/25

У регулярному чемпіонаті-2024/25 Михайлюк провів 38 матчів, з них 13 – у стартовій п'ятірці, проводячи на паркеті в середньому 20 хвилин.

За цей час він набирав 8,8 очка, робив 2,4 підбирання та 2 передачі за матч. Реалізація кидків: 48% з гри, з них – 34% триочкових та 80% з лінії штрафних.

Хто такий Святослав Михайлюк

Уродженець Черкас, вихованець місцевих "Мавп". На професіональному рівні дебютував у рідному клубі в сезоні-2012/13.

У 2014 році переїхав за океан, де на студентському рівні виступав за "Канзас Джейхокс". На драфті НБА-2018 обраний "Лейкерс" під 47-м номером. У липні того ж року підписав трирічний контракт із каліфорнійцями на 4,6 млн доларів, але посеред сезону був обміняний в "Детройт".

Пізніше захищав кольори "Оклахоми", "Торонто", "Нью-Йорка" та "Шарлотт". Перед стартом сезону-2023/24 приєднався до "Бостона" та в ролі резервіста став чемпіоном асоціації. Влітку 2024 року уклав угоду с "Ютою Джаз".