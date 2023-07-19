Михайлюк получил два предложения из Евролиги, лучший клуб Европы мониторит ситуацию

Об этом заявил журналист Маттео Андреани, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера .

Универсал получил предложения из Италии и Греции. Украинский баскетболист взял время на размышления, поскольку стремится продолжить выступления в НБА.

Самый конкретный интерес к Михайлюку проявил "Олимпиакос". Финалист Евролиги готов платить украинцу 2 млн долларов в год. В пригороде Афин воспитанник черкасского футбола может задержаться на два сезона. Условия "Милана" пока неизвестны.

Новым претендентом на Михайлюка стал мадридский "Реал". Действующий победитель Евролиги пока изучает вариант с подписанием украинского баскетболиста. Предложение универсальному исполнителю "сливочные" не делали.

После 3.3 минут в среднем за "Никс" в первой половине сезона 2022/23 время Михайлюка на паркете в рядах "Шарлотта" выросло до 22.5 минут. Итоговая средняя цифра украинца в составе "Хорнетс" – 10.6 очков, 2.4 подбора, 2.7 передачи, 0.7 перехватов.