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Михайлюк получил два предложения из Евролиги, лучший клуб Европы мониторит ситуацию

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Мадрид, Среда 19 июля 2023 16:56
Михайлюк получил два предложения из Евролиги, лучший клуб Европы мониторит ситуацию Фото: Святослав Михайлюк провел полгода за "Шарлотт" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Звезда баскетбольной сборной Украины Святослав Михайлюк заинтересовал ряд ведущих команд Европы. Контракт украинцу предложили пирейский "Олимпиакос" и итальянский "Милан".

Об этом заявил журналист Маттео Андреани, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

Универсал получил предложения из Италии и Греции. Украинский баскетболист взял время на размышления, поскольку стремится продолжить выступления в НБА.

Самый конкретный интерес к Михайлюку проявил "Олимпиакос". Финалист Евролиги готов платить украинцу 2 млн долларов в год. В пригороде Афин воспитанник черкасского футбола может задержаться на два сезона. Условия "Милана" пока неизвестны.

Новым претендентом на Михайлюка стал мадридский "Реал". Действующий победитель Евролиги пока изучает вариант с подписанием украинского баскетболиста. Предложение универсальному исполнителю "сливочные" не делали.

После 3.3 минут в среднем за "Никс" в первой половине сезона 2022/23 время Михайлюка на паркете в рядах "Шарлотта" выросло до 22.5 минут. Итоговая средняя цифра украинца в составе "Хорнетс" – 10.6 очков, 2.4 подбора, 2.7 передачи, 0.7 перехватов.

К слову, украинец Лень подписал контракт с "Сакраменто" на новый сезон НБА.

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