Михайлюк получил два предложения из Евролиги, лучший клуб Европы мониторит ситуацию
Звезда баскетбольной сборной Украины Святослав Михайлюк заинтересовал ряд ведущих команд Европы. Контракт украинцу предложили пирейский "Олимпиакос" и итальянский "Милан".
Об этом заявил журналист Маттео Андреани, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.
Универсал получил предложения из Италии и Греции. Украинский баскетболист взял время на размышления, поскольку стремится продолжить выступления в НБА.
Самый конкретный интерес к Михайлюку проявил "Олимпиакос". Финалист Евролиги готов платить украинцу 2 млн долларов в год. В пригороде Афин воспитанник черкасского футбола может задержаться на два сезона. Условия "Милана" пока неизвестны.
Новым претендентом на Михайлюка стал мадридский "Реал". Действующий победитель Евролиги пока изучает вариант с подписанием украинского баскетболиста. Предложение универсальному исполнителю "сливочные" не делали.
После 3.3 минут в среднем за "Никс" в первой половине сезона 2022/23 время Михайлюка на паркете в рядах "Шарлотта" выросло до 22.5 минут. Итоговая средняя цифра украинца в составе "Хорнетс" – 10.6 очков, 2.4 подбора, 2.7 передачи, 0.7 перехватов.
Olympiacos Piraues and Olimpia Milano был создан в Sviatoslav Mykhailiuk. Real Madrid имеет определенный интерес, но не будет делать в момент. Игрок проверяет все, всегда ведет priority к NBA. #Basketball #Baloncesto #Transfers #EuroLeague — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) July 19, 2023
К слову, украинец Лень подписал контракт с "Сакраменто" на новый сезон НБА.
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