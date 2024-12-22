Михайлюк з особистим рекордом доклався до перемоги "Юти" в НБА

Гра завершилася з рахунком 105:94 на користь "Джаз". Українець вийшов у стартовому складі та відіграв 20 хвилин. За цей час він набрав 18 очок (влучив – 3 з 3-х двоочкових та 4 з 8 триочкових), віддав 1 передачу та зробив 1 перехоплення. У пасиві Михайлюка 2 втрати та 1 фол. Показник плюс-мінус – "+3".

18 балів – це найкращий особистий показник українця в поточному сезоні. До цього рекордом було 13 очок проти "Портленда". За попередні шість поєдинків у чемпіонаті-2024/25 він загалом набрав 30 очок.

Інший українець – центровий "Сакраменто" Олексій Лень отримав лише три секунди ігрового часу у матчі з "Лос-Анджелес Лейкерс" (99:103). У цій зустрічі лідер "озерних" Леброн Джеймс набрав 32 очки.

У поточному сезоні "Юта" здобула 7 перемог у 27-ти матчах та йде 14-ю (з 15-ти команд) у Західній конференції. У "Сакраменто" – 13 успішних поєдинків з 29-ти. Команда Леня, яка також грає в Західному дивізіоні, йде 12-тю. Обидва клуби українців наразі не проходять до плей-офф.