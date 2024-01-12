Михайлюк найвищою результативністю в сезоні НБА не врятував "Бостон" від поразки: хайлайти

Українець розпочав матч на лаві запасних. У стартовій п'ятірці "Селтікс" Джо Маззулла випустив Холідея, Вайта, Порзінгіса, Тейтума та Брауна.

Михайлюк отримав ігровий час згjдом. Загалом на паркеті він провів понад 17 хвилин. За відведений час оборонець з навиками форварда встиг набрати 9 очок, зробив 1 підбирання і віддав 1 асист. За статистичним показником "плюс-мінус" результат українця виявився негативним (-5).

Із гри Михайлюк виконав 5 спроб. Влучними виявилися один двоочковий та два з трьох триочкових кидків. Ще один пункт універсал набрав із лінії штрафних кидків (2 спроби). Також українець виконав 1 перехоплення, а ще обійшовся без фолів і втрат. "Бостон", однак, розгромно програв (102:135), але залишився лідером на Сході.

Святослав Михайлюк у сезоні 2023/24

Влітку відхилив пропозицію афінського "Панатінаїкоса". У вересні підписав негарантований контракт із "Бостоном" на 1 рік. Угода стала постійною перед стартом сезону, а зарплата українця тоді зросла до 1,17 млн доларів.

Михайлюк непогано себе проявив у передсезонних матчах. Найрезультативніший поєдинок зіграв проти "Філадельфії" – 15 очок, 6 підбирань і 2 асисти за майже 19 хвилин на майданчику. На офіційному рівні Михайлюк дебютував за "Бостон" проти "Вашингтона" 30 жовтня (3 очки та 1 асист за 5 хвилин у грі).

Нинішній сезон – шостий для українця на рівні НБА. Актуальні середні цифри – 2.2 очки, 0.9 підбирань, 0.4 передач, 0.4 перехоплень за 8 хвилин у грі. У листопаді-грудні мав триматчеву серію без результативних дій, але нещодавно отримав гарантований контракт від "Селтікс".