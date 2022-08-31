Михайлюк, Лень та інші. Збірна України оголосила заявку на Євробаскет-2022

Фінальний список баскетболістів на чемпіонат Європи-2022 оприлюднив тренерський штаб збірної України на чолі з Айнарсом Багатскісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації .

До остаточного переліку виконавців потрапили 12 гравців. Поза ростером національної команди опинилися два форварди – Андрій Войналович і Павло Крутоус.

Натомість Багатскіс розраховує на оборонця Іссуфа Санона. Через ушкодження гомілкостопа він пропустив матч кваліфікації до ЧС-2023 проти збірної Ісландії. Також у складі заокеанські зірки збірної – Святослав Михайлюк та Олексій Лень.

Склад збірної України на Євробаскет-2022:

захисники

Денис Лукашов

Віталій Зотов

Ілля Сидоров

Іссуф Санон

Святослав Михайлюк

форварди

Іван Ткаченко

Богдан Близнюк

В'ячеслав Бобров

центрові

Володимир Герун

Олексій Лень

Артем Пустовий

Дмитро Скапінцев

Збірна України гратиме в групі C чемпіонату Європи разом із греками, італійцями, хорватами, британцями та естонцями. До плей-офф вийдуть 4 найкращі команди секстету.

Старт на Євробаскеті-2022 для "синьо-жовтих" відбудеться 2 вересня. У Мілані збірна України зустрінеться з Великою Британією. Початок поєдинку о 15:15 за київським часом.