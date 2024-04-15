Михайлюк із повторенням рекорду результативності закрив регулярку НБА: хайлайти українця

Українець вдруге поспіль вийшов у старті "Селтікс". Разом із ним п'ятірку "Бостона" сформували Прічард, Корнет, Хауз і Волш.

На паркеті Михайлюк провів понад 37 хвилин і став другим бомбардиром господарів. За відведений час він набрав 26 очок, зробив 5 підбирань і віддав 5 передач. Оборонець з навиками форварда вдруге в кар'єрі проявив такий рівень результативності.

Михайлюк виконав 13 кидків із гри, 10 з яких виявилися влучними. Зокрема, універсал реалізував 6 із восьми триочкових спроб. За статистичним показником "плюс-мінус" результат українця виявися позитивним (+21), а "Бостон" здобув перемогу (132:122).

"Селтікс" стали переможцями Східної конференції за підсумками регулярної першості. Рекорд команди – 64 перемоги, 18 поразок. У першому раунді плей-офф Михайлюк і компанія протистоятимуть переможцю плей-ін, де зустрінуться сьома-десята команди Сходу.

Хто такий Святослав Михайлюк

Уродженець Черкас, вихованець місцевих "Мавп". На професіональному рівні дебютував у рідному клубі в сезоні 2012/13.

У 2014 році переїхав за океан, де на студентському рівні виступав за "Канзас Джейгокс". На драфті НБА-2018 обраний "Лейкерс" під 47-м номером. У липні того ж року підписав 3-річний контракт із каліфорнійцями на 4,6 млн доларів, але посеред сезону був обміняний в "Детройт".

Пізніше захищав кольори "Оклахоми" та "Торонто". Минулий сезон розпочав у складі "Нью-Йорк Нікс", а завершив – у "Шарлотті". До "Бостона", де заробить 2 млн "зелених" за рік, потрапив після виступів у Літній лізі асоціації.