UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Михайлюк із повторенням рекорду результативності закрив регулярку НБА: хайлайти українця

Фото: Святослав Михайлюк став другим скорером "Селтікс" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Універсал "Бостон Селтікс" Святослав Михайлюк провів найкращий матч сезону 2023/24 Національної баскетбольної асоціації проти "Вашингтон Візардс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

 

Українець вдруге поспіль вийшов у старті "Селтікс". Разом із ним п'ятірку "Бостона" сформували Прічард, Корнет, Хауз і Волш.

На паркеті Михайлюк провів понад 37 хвилин і став другим бомбардиром господарів. За відведений час він набрав 26 очок, зробив 5 підбирань і віддав 5 передач. Оборонець з навиками форварда вдруге в кар'єрі проявив такий рівень результативності.

Михайлюк виконав 13 кидків із гри, 10 з яких виявилися влучними. Зокрема, універсал реалізував 6 із восьми триочкових спроб. За статистичним показником "плюс-мінус" результат українця виявися позитивним (+21), а "Бостон" здобув перемогу (132:122).

"Селтікс" стали переможцями Східної конференції за підсумками регулярної першості. Рекорд команди – 64 перемоги, 18 поразок. У першому раунді плей-офф Михайлюк і компанія протистоятимуть переможцю плей-ін, де зустрінуться сьома-десята команди Сходу.

Хто такий Святослав Михайлюк

Уродженець Черкас, вихованець місцевих "Мавп". На професіональному рівні дебютував у рідному клубі в сезоні 2012/13.

У 2014 році переїхав за океан, де на студентському рівні виступав за "Канзас Джейгокс". На драфті НБА-2018 обраний "Лейкерс" під 47-м номером. У липні того ж року підписав 3-річний контракт із каліфорнійцями на 4,6 млн доларів, але посеред сезону був обміняний в "Детройт".

Пізніше захищав кольори "Оклахоми" та "Торонто". Минулий сезон розпочав у складі "Нью-Йорк Нікс", а завершив – у "Шарлотті". До "Бостона", де заробить 2 млн "зелених" за рік, потрапив після виступів у Літній лізі асоціації.

До слова, раніше комісар НБА Сільвер пригрозив форварду "Торонто" пожиттєвим баном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол