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Михайлюк із дріб'язком хвилин не врятував "Бостон" від поразки: відео дій українця

Фото: Святослав Михайлюк не вразив результативністю в Північній Кароліні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Зірка збірної України Святослав Михайлюк у регулярній першості Національної баскетбольної асоціації 2023/24 зіграв проти колишньої команди – "Шарлотт Горнетс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

 

26-річний українець звично розпочав матч на лаві запасних. Натомість у стартовій п'ятірці команди Джо Мазулли вийшли Холідей, Браун, Порзінгіс, Тейтум і Хаузер.

Михайлюк отримав небагато часу, щоб проявити себе на паркеті арени "Спектр Центр". Як наслідок, за 9 хвилин у грі оборонець з навичками форварда набрав лише 3 очки. За статистичним показником "плюс-мінус" результат українця позитивний – +7.

Михайлюк знову зробив ставку на дальні кидки. Цього разу він двічі кинув із-за "дуги". Однак, лише один кидок універсала був точним. Також український баскетболіст припустився однієї втрати м'яча.

Святослав Михайлюк у 2023 році

Влітку відхилив пропозицію афінського "Панатінаїкоса". У вересні підписав негарантований контракт із "Бостоном" на 1 рік. Угода стала постійною перед стартом сезону, а зарплата українця зросла до 1,17 млн доларів.

Михайлюк непогано себе проявив у передсезонних матчах. Універсал з'явився на паркеті в трьох поєдинках "Селтікс". Найрезультативніший матч зіграв якраз проти "Філадельфії" – 15 очок, 6 підбирань і 2 асисти за майже 19 хвилин на майданчику.

На офіційному рівні Михайлюк дебютував за "Бостон" проти "Вашингтона" 30 жовтня. У грі він провів майже 5 хвилин і встиг набрати 3 очки та зробити 1 асист. Нинішній сезон – шостий для українця на рівні НБА. Актуальні середні цифри – 2.3 очки, 0.7 підбирань, 0.1 передач, 0.4 перехоплень за 8.3 хвилин у грі.

До слова, українець Ковляр перебрався в іспанський "Обрадойро" з естонського "Калева".

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