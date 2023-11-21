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Михайлюк с мелочью минут не спас "Бостон" от поражения: видео действий украинца

Фото: Святослав Михайлюк не поразил результативностью в Северной Каролине (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Звезда сборной Украины Святослав Михайлюк в регулярном первенстве Национальной баскетбольной ассоциации 2023/24 сыграл против бывшей команды – "Шарлотт Хорнетс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

 

26-летний украинец привычно начал матч на скамье запасных. В стартовой пятерке команды Джо Мазуллы вышли Холидей, Браун, Порзингис, Тейтум и Хаузер.

Михайлюк получил немного времени, чтобы проявить себя на паркете арены "Спектр Центр". Как следствие, за 9 минут в игре защитник с навыками форварда набрал всего 3 очка. По статистическому показателю "плюс-минус" результат украинца положительный – +7.

Михайлюк снова сделал ставку на дальние броски. В этот раз он дважды бросил из-за "дуги". Однако только один бросок универсала был точным. Также украинский баскетболист допустил одну потерю мяча.

Святослав Михайлюк в 2023 году

Летом отклонил предложение афинского "Панатинаикоса". В сентябре подписал негарантированный контракт с "Бостоном" на 1 год. Соглашение стало постоянным перед стартом сезона, а зарплата украинца выросла до 1,17 млн долларов.

Михайлюк неплохо проявил себя в предсезонных матчах. Универсал появился на паркете в трех поединках "Селтикс". Самый результативный матч сыграл как раз против "Филадельфии" – 15 очков, 6 подборов и 2 ассиста за почти 19 минут на площадке.

На официальном уровне Михайлюк дебютировал за "Бостон" против "Вашингтона" 30 октября. В игре он провел почти 5 минут и успел набрать 3 очка и сделать 1 ассист. Нынешний сезон – шестой для украинца на уровне НБА. Актуальные средние цифры – 2.3 очка, 0.7 подборов, 0.1 передач, 0.4 перехвата за 8.3 минут в игре.

К слову, украинец Ковляр перебрался в испанский "Обрадойро" из эстонского "Калева".

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