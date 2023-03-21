Михайлюк допоміг "Шарлотту" здолати "Індіану", Скапінцев не врятував "Вестчестер"

Універсал "Шарлотта" Михайлюк на лаві розпочав поєдинок проти "Індіани Пейсерс". На паркеті він провів 15 хвилин.

Українець за відведений йому час встиг набрати 7 очок, зробив 2 підбирання і віддав 2 передачі. Успішними стали два кидки вихованця черкаського баскетболу (4 спроби). Також він реалізував один із двох штрафних. Із Михайлюком у складі "Горнетс" переграли "Пейсерс" на домашній арені (115:109), але в плей-офф навряд проб'ються.

Тим часом Скапінцев зазнав із "Вестчестер Нікс" невдачі на виїзді. Команда українця розгромно програла "Мотор Сіті Круз" (93:122). Команда з передмістя Нью-Йорка опустилася на передостаннє місце Східної конференції Джі-Ліги.

Загалом у грі центровий провів 31 хвилину. Скапінцев був близький до дабл-дабла. Він набрав 14 пунктів і зробив 8 підбирань. Також українець віддав 3 передачі та виконав 1 блокшот. Двічі Скапінцев втрачав м'яч, а ще два рази сфолив.

Ще один українець – Олексій Лень – ігровий день пропустив. Його "Сакраменто" зазнав виїзної поразки від "Юти" (120:128). Середні цифри центрового в нинішньому сезоні не вражають – 0.7 очок, 0.9 підбирань, 0.3 передач за всього 4.3 хвилини на паркеті.