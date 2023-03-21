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Михайлюк помог "Шарлотту" одолеть "Индиану", Скапинцев не спас "Уэстчестер"

Фото: Святослав Михайлюк в цветах "{орнетс" (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинские баскетболисты Святослав Михайлюк и Дмитрий Скапинцев провели очередные матчи за океаном. Легионеры сборной Украины сыграли в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации и Лиги развития НБА соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Универсал "Шарлотта" Михайлюк со скамьи начал поединок против "Индианы Пэйсерс". На паркете он провел 15 минут.

Украинец за отведенное ему время успел набрать 7 очков, сделал 2 подбора и отдал 2 передачи. Успешными стали два броска воспитанника черкасского баскетбола (4 попытки). Также он реализовал один из двух штрафных. С Михайлюком в составе "Хорнетс" обыграли "Пэйсерс" на домашней арене (115:109), но в плей-офф вряд ли пробьются.

Тем временем Скапинцев потерпел с "Уэстчестер Никс" неудачу на выезде. Команда украинца разгромно проиграла "Мотор Сити Круз" (93:122). Команда из пригорода Нью-Йорка опустилась на предпоследнее место Восточной конференции Джи-Лиги.

В общей сложности в игре центровой провел 31 минуту. Скапинцев был близок к дабл-даблу. Он набрал 14 пунктов и совершил 8 подборов. Также украинец отдал 3 передачи и выполнил 1 блок-шот. Дважды Скапинцев терял мяч, а еще два раза сфолил.

Еще один украинец – Алексей Лень – игровой день пропустил. Его "Сакраменто" потерпел выездное поражение от "Юты" (120:128). Средние цифры центрового в нынешнем сезоне не впечатляют – 0.7 очков, 0.9 подборов, 0.3 передач за всего 4.3 минуты на паркете.

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НБАБаскетбол