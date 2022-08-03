Миграция на запад: где дешевле снимать квартиру вынужденным переселенцам

Самые востребованные для аренды регионы

Чем дальше от зоны боевых действий, которая сейчас ограничена Донецкой, Луганской областями и югом страны, тем больше заинтересованность внутренних переселенцев в аренде квартир. Так, по состоянию на август в Закарпатской и Тернопольской областях спрос на аренду жилья вырос соответственно на 455% и 334% по сравнению с осенью 2021 года.

Фото: ЛУН

На этом фоне странным может показаться вхождение в тройку регионов-лидеров Полтавской области, где спрос вырос на 364%. Это можно объяснить, в частности, тем, что внутренние переселенцы рассматривают этот регион как ближайшее мирное убежище, где можно пересидеть некоторое время и определиться с дальнейшими планами. В Кировоградской области, где тоже принимают переселенцев с востока, спрос на аренду также вырос, но не так ощутимо – на 83%.

Мертвый сезон на юге

Лето – традиционный сезон роста спроса на аренду жилья в южных регионах и на побережьях Черного и Азовского морей. Но не в этом году, ведь именно в южных областях сейчас горячо, а каждый день можно ожидать очередных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Поэтому неудивительно, что рынок аренды в Одесской, Николаевской и Херсонской областях заметно просел по сравнению с прошлым годом. Юг потерял свой туристический сезон: так, Одесса демонстрирует спад заинтересованности в аренде на -80%, а Николаевская область – и вовсе на -91% меньше показателей осени прошлого года.

Разница заинтересованности в аренде жилья в регионах Украины в июле 2022 года по сравнению с октябрем 2021-го

Закарпатская область + 455%

Полтавская +364%

Тернопольская +334%

Винницкая +266%

Кировоградская +234%

Черкасская +176%

Хмельницкая +99%

Запорожская +34%

Черновицкая + 30%

Днепропетровская +26%

Киевская +17%

Ровенская -9%

Львовская -13%

Ивано-Франковская -38%

Житомирская -45%

Волынская -55%

Одесская -80%

Сумская -88%

Николаевская -91%

Черниговская -97%

Харьковская -97%

Херсонская -100%

Цены на аренду в регионах

После недавнего роста официального курса валют у арендодателей появился дополнительный мотив для повышения гривневых цен. Но пока можно говорить лишь об отдельных случаях, в то время, как в целом цены остаются стабильными. А в долларовом эквиваленте с изменением курса с 29.5 грн/$ до 36.6 грн/$ съемные квартиры ощутимо подешевели.

В сравнении с осенью 2021 года съемное жилье в долларах стало ощутимо дешевле в Киевской (-33%), Житомирской (-26%), Тернопольской (-42%), Харьковской (-47%), Одесской (-57%), Николаевской (-29%) и Херсонской (-70%) областях.

Отдельно стоит отметить Закарпатскую область, которая вопреки рекордной заинтересованности демонстрирует уменьшение цен в долларах на -18%. Это связывают с уменьшением на 47% количества свободных квартир и выездом части ВПЛ из области в другие регионы. Спрос сбалансировался с предложением.

Существенно подорожали регионы Полтавской области, где цена выросла в 4 раза даже в долларах, и Кировоградской (почти вдвое дороже). Они до сих пор принимают большое количество вынужденных переселенцев с востока.

Фото: ЛУН

“Рынок аренды стабилизировался почти по всей стране, – отмечает Денис Судилковский, директор по маркетингу ЛУН. – Арендаторы и арендодатели нашли баланс спроса и предложения. Ситуации, где цены выросли в несколько раз и пересматриваются едва ли не каждый месяц, что мы наблюдали весной, скорее являются исключением”.

В целом по состоянию на начало августа рынок аренды жилья в Украине стабилизировался, достигнув стадии баланса спроса и предложения. Ситуация, когда весной рынок аренды лихорадило, как и всю страну, осталась в прошлом.