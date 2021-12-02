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"Мигранты" прорвали границу и бросали камни: в Черниговской области тренировались силовики

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Чернигов, Четверг 02 декабря 2021 21:49
"Мигранты" прорвали границу и бросали камни: в Черниговской области тренировались силовики Фото: в Черниговской области силовики пресекли попытку "мигрантов" прорвать границу (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 2 декабря, на учениях подразделений Министерства внутренних дел в рамках спецоперации "Полесье" в Черниговской области отрабатывали пресечение массового прорыва "мигрантов" через границу Украины. Тренировка проводилась возле пункта пропуска "Новые Яриловичи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Согласно легенде учений, "мигранты" обошли пункт пропуска возле села Скиток, разрушили инженерные заграждения и попытались прорваться через границу. При этом "нелегалы" кидали в силовиков камни, палки и применяли физическую силу.

Пытавшихся прорваться через границу "мигрантов" остановили подразделения МВД, вооруженные щитами и резиновыми дубинками. Кроме того, спецназ пограничников задержал группу "нелегалов", которые решили обойти заграждения.

Как отметили в Госпогранслужбе, в ходе учений была отработана логистика оперативной доставки резервов на участок, где "мигранты" попытались прорваться через границу. Также сотрудники различных ведомств тренировались совместно выполнять задачи по противодействию нарушителям.

В сегодняшних учениях были задействованы подразделения пограничников, Нацгвардии, СБУ, ВСУ, ГСЧС и Нацполиции.

Фото: в Черниговской области силовики пресекли попытку "мигрантов" прорвать границу (dpsu.gov.ua)

Напомним, 23 ноября 2021 года началась активная фаза специальной пограничной операции "Полесье".

Добавим, что в рамках этой спецоперации в Черниговской области, возле границы с Беларусью, пограничники с привлечением резервов провели совместную штабную тренировку.

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Министерство внутренних дел Украины Государственная пограничная служба Черниговская область
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