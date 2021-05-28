МиГом в изгои. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

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Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

Алексей Арестович, советник руководителя Офиса Президента Украины;

Станислав Шушкевич, председатель Верховного совета Республики Беларусь (1991–1994);

Арсений Яценюк, министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014–2016);

Валентин Наливайченко, народный депутат, ВО «Батькивщина», глава СБУ (2006–2010; 2014–2015), посол Украины в Республике Беларусь (2005–2006);

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции «Европейская Солидарность»;

Нестор Шуфрич, народный депутат, «Оппозиционная платформа – За жизнь»;

Евгений Мураев, лидер партии «Наши»;

Кирилл Куликов, руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине (2005–2007),

Александр Лиходед, лётчик-испытатель, полковник ВВС Украины;

Ренатс Рутинс, пассажир рейса Ryanair (Рига, Латвия);

Пятрас Ауштрявичюс, депутат Европейского парламента от Литвы;

Витаутас Бруверис, корреспондент внутренней и внешней политики Литвы;

Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009–2012), член президиума Координационного совета Беларуси;

Татьяна Хомич, сестра Марии Колесниковой;

Вадим Лукашевич, эксперт в области авиации.

Они говорят, а решает народ.