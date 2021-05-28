МиГом в изгои. Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

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Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;
Олексій Арестович, радник голови Офісу Президента України;
Станіслав Шушкевич, голова Верховної ради Республіки Білорусь (1991–1994);
Арсеній Яценюк, міністр закордонних справ України (2007), прем'єр-міністр України (2014–2016);
Валентин Наливайченко, народний депутат, ВО «Батьківщина», голова СБУ (2006–2010; 2014–2015), посол України в Республіці Білорусь (2005–2006);
Ірина Геращенко, співголова фракції «Європейська Солідарність»;
Нестор Шуфрич, народний депутат, «Опозиційна платформа – За життя»;
Євген Мураєв, лідер партії «Наші»;
Кирило Куликов, керівник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні (2005–2007),
Олександр Лиходід, льотчик-випробувач, полковник ВПС України;
Ренатс Рутінс, пасажир рейсу Ryanair (Рига, Латвія);
Пятрас Ауштрявічюс, депутат Європейського парламенту від Литви;
Вітаутас Бруверіс, кореспондент внутрішньої та зовнішньої політики Литви;
Павло Латушко, міністр культури Білорусі (2009–2012), член президії Координаційної ради Білорусі;
Тетяна Хомич, сестра Марії Колесникової;
вадим лукашевич, експерт у галузі авіації.
Вони говорять, а вирішує народ.