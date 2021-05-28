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МиГом в изгои. Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

 

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Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;

Олексій Арестович, радник голови Офісу Президента України;

Станіслав Шушкевич, голова Верховної ради Республіки Білорусь (1991–1994);

Арсеній Яценюк, міністр закордонних справ України (2007), прем'єр-міністр України (2014–2016);

Валентин Наливайченко, народний депутат, ВО «Батьківщина», голова СБУ (2006–2010; 2014–2015), посол України в Республіці Білорусь (2005–2006);

Ірина Геращенко, співголова фракції «Європейська Солідарність»;

Нестор Шуфрич, народний депутат, «Опозиційна платформа – За життя»;

Євген Мураєв, лідер партії «Наші»;

Кирило Куликов, керівник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні (2005–2007),

Олександр Лиходід, льотчик-випробувач, полковник ВПС України;

Ренатс Рутінс, пасажир рейсу Ryanair (Рига, Латвія);

Пятрас Ауштрявічюс, депутат Європейського парламенту від Литви;

Вітаутас Бруверіс, кореспондент внутрішньої та зовнішньої політики Литви;

Павло Латушко, міністр культури Білорусі (2009–2012), член президії Координаційної ради Білорусі;

Тетяна Хомич, сестра Марії Колесникової;

вадим лукашевич, експерт у галузі авіації.

Вони говорять, а вирішує народ.

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