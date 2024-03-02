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Не міг спати через тривоги. У Хмельницькому чоловік через суд домігся компенсації від РФ

Хмельницький, Субота 02 березня 2024 19:37
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Не міг спати через тривоги. У Хмельницькому чоловік через суд домігся компенсації від РФ Фото: чоловік подав до суду позов на РФ через нічні тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Хмельницькій області чоловік подав до суду позов проти Росії через те, що нічні повітряні тривоги заважають йому спати. Суд постановив виплатити йому компенсацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Хмельницького апеляційного суду.

Як йшлося у позові чоловіка, він щодня зазнає стресу через повітряні тривоги та перебування в укритті, а тому не може "нормально спати". Додаткового дискомфорту, як зазначив чоловік у своєму позові, йому завдає споглядання зруйнованих будівель у Хмельницькому.

Також чоловік поскаржився на лідерів громадської думки, через яких у нього "накопичився психологічний негатив" і "прискорилися процеси старіння".

Позивач вимагав стягнути на свою користь 120 тисяч гривень моральної компенсації від Росії та 1 гривню за шкоду, якої завдала йому Україна через "недобросовісну діяльність органів державної влади".

Хмельницький міськрайонний суд відмовив у позові, але чоловік подав апеляцію до Хмельницького апеляційного суду. Той зрештою постановив, щоб Росія виплатила йому 200 тисяч гривень компенсації за моральні страждання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нідерланди можуть подати новий позов проти Росії по справі збитого над Донбасом малайзійського рейсу MH17.

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