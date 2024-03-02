Не мог спать из-за тревог. В Хмельницком мужчина через суд добился компенсации от РФ

В Хмельницкой области мужчина подал в суд иск против России из-за того, что ночные воздушные тревоги мешают ему спать. Суд постановил выплатить ему компенсацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Хмельницкого апелляционного суда.

Как говорилось в иске мужчины, он ежедневно испытывает стресс из-за воздушных тревог и пребывания в укрытии, а потому не может "нормально спать". Дополнительный дискомфорт, как отметил мужчина в своем иске, ему наносит созерцание разрушенных зданий в Хмельницком.

Также мужчина пожаловался на лидеров общественного мнения, из-за которых у него "накопился психологический негатив" и "ускорились процессы старения".

Истец требовал взыскать в свою пользу 120 тысяч гривен моральной компенсации от России и 1 гривну за ущерб, причиненный ему Украиной из-за "недобросовестной деятельности органов государственной власти".

Хмельницкий горрайонный суд отказал в иске, но мужчина подал апелляцию в Хмельницкий апелляционный суд. Тот в итоге постановил, чтобы Россия выплатила ему 200 тысяч гривен компенсации за моральные страдания.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды могут подать новый иск против России по делу сбитого над Донбассом малайзийского рейса MH17.

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