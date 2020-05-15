Мифы о "зеленой" энергетике: топ-5 заблуждений о работе отрасли

Миф №1. "Зеленые" проекты – причина кризиса в энергетике

Кризис в энергетической отрасли вызван неправильным управлением, а также принятиям ряда решений, которые создали проблему долгов между всеми участниками рынка. Коронавирус дополнительно усугубил ситуацию.

Долги перед "зелеными" электростанциями не возникли, если бы изначально действовал утвержденный механизм оплаты за "зеленую" электроэнергию – на 100% через тариф на передачу "Укрэнергро".

Причиной этой проблемы стало то, что НКРЭКУ ограничила верхний порог тарифа "Укрэнерго". Такое решение привело к дефициту средств "Гарантированного покупателя" (своего рода посредник), на которого возложены обязательства по оплате всей произведенной "зеленой" электроэнергии, а также покрытие разницы между рыночной ценой на электроэнергию и дешевой электроэнергией для населения. Такой платежный механизм стал недееспособен и создал кризис в отрасли.

Когда НКРЭКУ утвердит полную сумму компенсации, как того требует закон, у "Гарантированного покупателя" будет достаточно средств, чтобы платить "зеленым" электростанциям за электроэнергию.

Миф №2. В Украине самый высокий "зеленый тариф" в мире

Это не далеко не так. Действующий тариф вполне приемлем в условиях Украины по ряду причин. Дело в том, что для солнечной энергетики количество солнечных дней в Украине меньше, чем в ряде европейских стран (Испания, Италия, Португалия), а также стран, которые находятся южнее – Египет, ЮАР.

Кроме того, срок действия "зеленого" тарифа в нашей стране ниже, чем в других. В Украине "зеленый тариф" для станций действует только до 2030 года, тогда как во многих странах он рассчитан минимум на 20-25 лет.

Есть еще такое понятие, как страновой риск. У Украины достаточно слабая репутация инвестиционно-привлекательной страны. Часто власть принимает не стратегические решения, а шаги, которые меняются в зависимости от политической ситуации в стране.

И здесь есть очень показательный пример. Ситуация с попыткой ретроспективно снизить "зеленый тариф" для действующих СЭС и ВЭС, которая длилась на протяжении последних 9 месяцев, еще больше убедила в этом зарубежных инвесторов.

Стоимость финансирования. В Украине кредитование намного дороже, чем в Европе. Компаниям необходимо платить гораздо большие проценты по кредитам, чем в других странах. WACC (Средневзвешенная стоимость капитала — средняя процентная ставка по всем источникам финансирования компании) в Украине – 10%, в Европе – 3%.

Еще одна проблема – стоимость присоединения к электрическим сетям. Компании должны платить за подключение и при этом за свои же деньги строить энергетические объекты (подстанции, линии электропередач), которые потом переходят в собственность оператора системы распределения или оператора системы передачи "Укрэнерго".

Кроме того, по данным рейтинга Всемирного банка Doing Business, Украина занимает 128 место среди 190 сран по уровню доступности подключения к электросети.

Миф №3. Бенефициары "зеленого тарифа" – местные олигархи

Доля международных инвесторов составляет приблизительно 30% от общей мощности "зеленых" мощностей. К настоящему времени они инвестировали 2,4 млрд евро.

Это инвестиции из таких стран: Бельгия, Канада, Китай, Франция, Германия, Литва, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания, США и др. Причем около 1 млрд евро – кредиты от международных финансовых институтов BSTDB, DEG, EBRD, Finnfund, FMO, GIEK, GGF, IFU, NEFCO, OPIC, Proparco, Swedfund.

И по понятным причинам иностранные инвесторы хотят защитить свои инвестиции в Украине. На прошлой неделе послы Бельгии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Южной Кореи в Украине в письме на руководство страны призвали не допустить невозврата инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) страны.

Дипломаты просят не подрывать доверие инвесторов решениями, которые могут иметь краткосрочную выгоду, но вместе с тем – негативные долгосрочные последствия для электроэнергетического сектора и для инвестиционного климата Украины.

На рынке зеленой энергетики в Украине более 600 игроков, и он насчитывает в несколько раз большее количество компаний, чем в других секторах энергетики. Что свидетельствует о высокой конкурентности и разрозненности. И что важно: 10% рынка солнечной энергетики (более 500 МВт) находится в руках населения, которое построило домашние солнечные станции.

Миф №4. ВИЭ – угроза национальной безопасности

Зеленая энергетика это – энергетическая автономность, которая уменьшает зависимость от импортного газа, угля, ядерного топлива (импорт из России); дает конкуренцию в продаже электроэнергии на рынке на сутки вперед.

Инвесторы получили официальные разрешения на уровне государства на строительство новых "зеленых" мощностей. Оператор системы передачи ("Укрэнерго") одобрил более 14 ГВт новых "зеленых" мощностей по договорам на подключение к электросети. Если было понимание, что такое количество губительно для энергосистемы, то государство должно было ограничить выдачу разрешений на строительство новых мощностей.

Но, по информации "Укрэнерго", в течение 2021-2022 годов в Украине может без каких-либо проблем дополнительно установлено еще 900 МВт мощностей производства электроэнергии из ветра.

Ограничения выработки электроэнергии на генерации ВИЭ, которые Министерством энергетики и "Укрэнерго" воспринимаются как "нестабильно функционирующие энергосистемы", является стандартным инструментом для уничтожения таких энергосистем во всех странах со значительным процентом такой генерации.

Миф №5. Инвесторы в "зеленую" энергетику затягивают принятие решений

На самом деле все с точностью до наоборот. Вопросы пересмотра "зеленого тарифа" начали подниматься еще в начале осени 2019 года. Все попытки инвесторов прийти к компромиссу с профильным министерством не дали никакого результата.

В октябре-ноябре инвесторы сделали ряд официальных предложений министерству. Но ведомство предлагало внести критические и принудительные изменения, которые якобы были согласованы с инвесторами и при этом не давали требуемого эффекта, а также останавливали развитие отрасли.

Для стабилизации на рынке "зеленой" энергетики народные депутаты даже разработали несколько законопроектов, однако они так и не были рассмотрены в стенах парламента. Министерство энергетики игнорировало все конструктивные предложения инвесторов и каждый раз делало предложения, которые были хуже предыдущих.

Ассоциации, которые представляют большинство рынка ВИЭ, также вели переговоры в рамках медиации при посредничестве представителя Еврокомиссии, однако это не увенчалось успехом. Министерство требовало идти на уступки инвесторам, однако не делало никаких предложений со своей стороны.

Выгода от ранее предлагаемых ретроспективных изменений составляет 2 млрд гривен, при этом она никак не решает проблему финансовых расчетов перед предприятиями ВИЭ, поскольку реальный дефицит в несколько раз больше. В то же время государство понесет потери от арбитражных разбирательств, недополученных инвестиций в будущем.

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В конце апреля в Украине под руководством премьер-министра Украины начал работать антикризисный энергетический штаб, перед которым стоит задача решить проблемы отрасли. Среди антикризисных мероприятий есть вопрос подписания меморандума между правительством и инвесторами в ВИЭ. В нем будут выписаны сбалансированные решения и изменения, которые устроят как государство, так и инвесторов, которым важно понимание стабильности инвестиционного климата для будущих инвестиций в Украину.

Если данный меморандум будет подписан, а потом будет закреплен проголосованным в раде законопроектом, то почти годовая эпопея относительно "зеленых" тарифов завершиться, а сектор ВИЭ в Украине продолжит развиваться и привлекать зарубежные инвестиции.