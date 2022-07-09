В МИДе резко раскритиковали члена Конгресса США за роспропаганду: что произошло

"На этом фоне масштабной поддержки особенно контрастируют последние действия и заявления участницы Конгресса США Виктории Спартц. Они являются неприкрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США", - написал Николенко.

В МИД посоветовали члену Конгресса оставить попытки "заработать себе дополнительный политический капитал" на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горе украинцев.

"Особенно циничными являются манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения", - отметил Николенко.

Спикер МИД призвал ее прекратить подрывать имеющиеся механизмы предоставления США военной помощи для Украины.

"Украинская сторона максимально открыто взаимодействует с американскими партнерами, предоставляя им исчерпывающую информацию об использовании техники. Дальнейшая бюрократизация и затягивание процесса, которого очевидно и стремится Виктория Спартц, будет способствовать лишь дальнейшему продвижению российских захватчиков. На такой сценарий только и рассчитывают в Кремле", - подчеркнул Николенко.

В ведомстве убеждены, что никакие заявления и провокации не подорвут тот высокий уровень доверия, который установился между президентами Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом, Андреем Ермаком и Джейком Салливаном, Дмитрием Кулебой и Энтони Блинкеном, а также другими высокопоставленными должностными лицами Украины и США.

Что сказала Спарц?

Напомним, представительница Конгресса США Виктория Спартц обратилась с официальным письмом к президенту США Джо Байдена и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ. Об этом она сообщила на странице в Twitter.

"Сегодня я направила письмо Джо Байдену с просьбой предоставить брифинг относительно надзорных процедур, которые осуществляются в отношении главы Офиса президента Зеленского Андрея Ермака", - написала Спартц.

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