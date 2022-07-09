В МЗС різко розкритикували члена Конгресу США за роспропаганду: що сталося

"На цьому тлі масштабної підтримки особливо контрастують останні дії та заяви членкині Конгресу США Вікторії Спартц. Вони є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США", - написав Ніколенко.

В МЗС порадили члену Конгресу полишити спроби "заробити собі додатковий політичний капітал" на безпідставних спекуляціях довкола теми війни в нашій країні та горі українців.

"Особливо цинічними є маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресвумен українського походження", - зазначив Ніколенко.

Речник МЗС закликав її припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України.

"Українська сторона максимально відкрито взаємодіє з американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки. Подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників. На такий сценарій тільки і розраховують в Кремлі", - підкреслив Ніколенко.

У відомстві переконані, що жодні заяви та провокації не підірвуть той високий рівень довіри, що встановився між президентами Володимиром Зеленським та Джозефом Байденом, Андрієм Єрмаком та Джейком Салліваном, Дмитром Кулебою та Ентоні Блінкеном, а також іншими високопосадовцями України та США.

Що сказала Спарц?

Нагадаємо, представниця Конгресу США Вікторія Спартц звернулася з офіційним листом до президента США Джо Байдена і попросила його перевірити можливі зв’язки керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з РФ. Про це вона повідомила на сторінці в Twitter.

"Сьогодні я надіслала листа Джо Байдену з проханням надати брифінг щодо наглядових процедур, які здійснюються щодо глави Офісу президента Зеленського Андрія Єрмака", - написала Спартц.

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