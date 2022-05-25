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В МИДе рассказали, какие планы завершения войны Украина готова обсуждать

Новина українською →
Давос, Среда 25 мая 2022 23:16
В МИДе рассказали, какие планы завершения войны Украина готова обсуждать Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские власти готовы приветствовать любой мирный план без пунктов о линиях соприкосновения и уступок территорий.

Об этом в Давосе заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу МИД.

Дипломат прокомментировал появление плана завершения войны авторства Италии. Украина откажется от обсуждения проектов, которые подтвердят контроль РФ над захваченными с 24 февраля районами.

"Мы приветствуем все виды планов, не предусматривающих создание новой линии соприкосновения и уступок со стороны Украины в части территориальной целостности и суверенитета в отношении определенных территорий. Все остальное мы готовы обсуждать", – объяснил Кулеба.

Итальянский мирный план состоит из четырех пунктов. Среди них, в частности, введение сил ООН, быстрое вступление Украины в ЕС с параллельным отказом от НАТО, соглашение с РФ об отдельном решении вопросов Донбасса и Крыма, а также новый многосторонний договор безопасности для Европы.

К слову, глава МИД Кулеба указал на пассивность НАТО во время украинско-российской войны.

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