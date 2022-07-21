UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МИД о "зерновом соглашении": Украина поддержит только решения, гарантирующие безопасность

Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Обязательным условием соглашения по "зерновому коридору" является гарантия безопасности для южных регионов Украины. Только в этом случае украинская делегация завтра поддержит решение по разблокировке портов.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, завтра, 22 июля, Украина, Россия, Турция и ООН могут подписать документ, который будет включать обязательство сторон по безопасному функционированию экспортных маршрутов в Черном море, но для этого есть несколько условий.

"Украинская делегация поддержит только те решения, которые гарантируют безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки", - подчеркнул Николенко.

Напомним, ранее стало известно, что Украина, Россия, ООН и Турция подпишут соглашение о "зерновом коридоре" в Черном море завтра, 22 июля 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныВойна России против Украины