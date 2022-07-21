МИД о "зерновом соглашении": Украина поддержит только решения, гарантирующие безопасность

Обязательным условием соглашения по "зерновому коридору" является гарантия безопасности для южных регионов Украины. Только в этом случае украинская делегация завтра поддержит решение по разблокировке портов.
Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.
По его словам, завтра, 22 июля, Украина, Россия, Турция и ООН могут подписать документ, который будет включать обязательство сторон по безопасному функционированию экспортных маршрутов в Черном море, но для этого есть несколько условий.
"Украинская делегация поддержит только те решения, которые гарантируют безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки", - подчеркнул Николенко.
Напомним, ранее стало известно, что Украина, Россия, ООН и Турция подпишут соглашение о "зерновом коридоре" в Черном море завтра, 22 июля 2022 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.