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МИД о заявлениях России касаемо угроз со стороны Украины: продукт искаженного восприятия реальности

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Среда 27 октября 2021 15:10
МИД о заявлениях России касаемо угроз со стороны Украины: продукт искаженного восприятия реальности Фото: Олег Николенко, спикер Министерства иностранных дел (facebook.com/oleg.nikolenko.50)
Автор: Сергей Пышкин

Для Украины интеграция в НАТО является стратегическим выбором, который может не только предоставить безопасность, но и пространство общих демократических ценностей. Заявления России об угрозе со стороны страны, являются продуктом искаженного восприятия реальности.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Интеграция в НАТО - стратегический выбор украинского народа, закрепленный в конституции Украины. Мы рассматриваем Альянс не только как зонтик безопасности, но и как пространство общих демократических ценностей. Дальнейшее развитие сотрудничества с НАТО зависит исключительно от воли нашего государства и членов Альянса. И в этом диалоге Российская Федерация не имеет права голоса", - заявил Николенко.

Как отметил спикер МИД, Украина в первую очередь стремится к миру, в то же время Россия продолжает конфронтацию и агрессию с целью подрыва международного порядка, а ее заявления об угрозе со стороны страны из-за стремления вступить в НАТО - продукт искаженного восприятия реальности.

"Украина стремится к миру, справедливости и уважению к международному праву. Внешняя политика РФ пытается подорвать международный порядок, основанный на международном праве. Ее основные инструменты - конфронтация и агрессия. Заявления российских чиновников об эфемерных угрозах со стороны Украины - продукт искаженного восприятия реальности", - отметил Николенко.

Николенко добавил, что России необходимо прекратить искать угрозу и начать действовать в направлении урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

"России сейчас следует не места дислокации военных НАТО считать, а прилагать усилия, чтобы сдвинуть с места урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта. Для этого нужно прекратить придумывать причины для избежания встреч в рамках имеющихся форматов переговоров, начать добросовестно выполнять Минские договоренности и договоренности лидеров нормандского формата", - заявил спикер МИД.

Ресурсы, которые Россия использует для продвижения своей политики против Украины - можно направить на обеспечение благосостояния своего народа.

"Зато ресурсы, которые Россия сейчас задействовала для продвижения агрессивной политики, могут быть высвобождены для улучшения благосостояния рядовых российских граждан: обеспечения им соблюдения базовых прав человека, создания системы верховенства права, защиты от коронавирусной болезни COVID-19. Очевидно, именно этого и ожидает русский народ от своей власти", - отметил Николенко.

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