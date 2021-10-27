МЗС про заяви Росії щодо загроз з боку України: продукт викривленого сприйняття реальності

Для України інтеграція в НАТО є стратегічним вибором, який може не лише надати безпеку, але й простір спільних демократичних цінностей. Заяви Росії про загрозу з боку країни, є продуктом викривленого сприйняття реальності.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Інтеграція в НАТО - стратегічний вибір українського народу, закріплений в конституції України. Ми розглядаємо Альянс не тільки як парасольку безпеки, але і як простір спільних демократичних цінностей. Подальший розвиток співпраці з НАТО залежить виключно від волі нашої держави та членів Альянсу. І в цьому діалозі Російська Федерація не має права голосу", - заявив Ніколенко.

Як відзначив речник МЗС, Україна в першу чергу прагне миру, водночас Росія продовжує конфронтацію й агресію з метою підриву міжнародного порядку, а її заяви про загрозу з боку країни через прагнення вступити в НАТО - продукт викривленого сприйняття реальності.

"Україна прагне миру, справедливості і поваги до міжнародного права. Зовнішня політика РФ намагається підірвати міжнародний порядок, заснований на міжнародному праві. Її основні інструменти – конфронтація і агресія. Заяви російських посадовців про ефемерні загрози зі сторони України - продукт викривленого сприйняття реальності", - зауважив Ніколенко.

Ніколенко відзначив, що Росії необхідно припинити шукати загрозу й розпочати діяти в напрямку врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

"Росія зараз має не місця дислокації військових НАТО рахувати, а докладати зусиль, аби зрушити з місця врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Для цього потрібно припинити вигадувати причини для уникнення зустрічей в рамках наявних форматів переговорів, почати добросовісно виконувати Мінські домовленості та домовленості лідерів Нормандського формату", - заявив речник МЗС.

Ресурси, які Росія використовує для просування своєї політики проти України - можна направити на забезпечення добробуту свого народу.

"Натомість ресурси, які Росія зараз задіяла для просування агресивної політики, можуть бути вивільнені для поліпшення добробуту пересічних російських громадян: гарантування їм дотримання базових прав людини, створення системи верховенства права, надання захисту від коронавірусної хвороби COVID-19. Очевидно, саме цього і очікує російський народ від своєї влади", - відзначив Ніколенко.