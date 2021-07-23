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МИД заявил о роли "третьей стороны" в расследовании Молдовы похищения Чауса

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Пятница 23 июля 2021 18:03
МИД заявил о роли "третьей стороны" в расследовании Молдовы похищения Чауса Фото: бывший судья Николай Чаус (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина неоднократно заявляла о готовности к максимальному сотрудничеству с Молдовой в деле о похищении бывшего судьи Николая Чауса. Данный вопрос обсуждался как на уровне президентов, так и министров иностранных дел.

Об этом РБК-Украина заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины

"Наша позиция четкая: все обстоятельства дела должно установить расследование по линии правоохранительных органов", - заявили в МИД Украины.

При этом в ведомстве отметили, что 12 мая Офис генерального прокурора Украины получил ходатайство Генеральной прокуратуры Молдовы о предоставлении правовой помощи в рамках открытого уголовного дела. При этом уже 17 мая украинская сторона обратилась к молдавской с запросом на получение дополнительной информации, без которой выполнение международно-правовой помощи было невозможным.

"На этом фоне вызывают удивление заявления о завершении расследования в Молдове в одностороннем порядке. Логичный вопрос: а действительно была заинтересованность в установлении истины или была задача реализовать громкий политический процесс с заранее определенным результатом? Роль третьей стороны в этой ситуации очевидна. Ее цель - дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове и попробовать разрушить украинско-молдавские отношения", - заявили в украинском ведомстве.

При этом в МИД убеждены, что установление всех обстоятельств по делу Чауса возможно лишь при полном взаимодействии украинской и молдавской сторон.

Напомним, ранее генпрокурор Молдовы Александр Стояногло заявил, что к похищению Чауса причастна Украина. По его словам, Молдова идентифицировала людей, прибывших из Украины для похищения экс-судьи.

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МИД Украины расследование Николай Чаус
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