МИД заявил о роли "третьей стороны" в расследовании Молдовы похищения Чауса

Украина неоднократно заявляла о готовности к максимальному сотрудничеству с Молдовой в деле о похищении бывшего судьи Николая Чауса. Данный вопрос обсуждался как на уровне президентов, так и министров иностранных дел.

Об этом РБК-Украина заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины

"Наша позиция четкая: все обстоятельства дела должно установить расследование по линии правоохранительных органов", - заявили в МИД Украины.

При этом в ведомстве отметили, что 12 мая Офис генерального прокурора Украины получил ходатайство Генеральной прокуратуры Молдовы о предоставлении правовой помощи в рамках открытого уголовного дела. При этом уже 17 мая украинская сторона обратилась к молдавской с запросом на получение дополнительной информации, без которой выполнение международно-правовой помощи было невозможным.

"На этом фоне вызывают удивление заявления о завершении расследования в Молдове в одностороннем порядке. Логичный вопрос: а действительно была заинтересованность в установлении истины или была задача реализовать громкий политический процесс с заранее определенным результатом? Роль третьей стороны в этой ситуации очевидна. Ее цель - дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове и попробовать разрушить украинско-молдавские отношения", - заявили в украинском ведомстве.

При этом в МИД убеждены, что установление всех обстоятельств по делу Чауса возможно лишь при полном взаимодействии украинской и молдавской сторон.