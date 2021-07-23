ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

МЗС заявило про роль "третьої сторони" у розслідуванні Молдови викрадення Чауса

Новость на русском →
П'ятниця 23 липня 2021 18:03
МЗС заявило про роль "третьої сторони" у розслідуванні Молдови викрадення Чауса Фото: колишній суддя Микола Чаус (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Україна неодноразово заявляла про готовність до максимальної співпраці з Молдовою у справі про викрадення колишнього судді Миколи Чауса. Дане питання обговорювалося як на рівні президентів, так і міністрів закордонних справ.

Про це РБК-Україна заявили в прес-службі Міністерства закордонних справ України

"Наша позиція чітка: всі обставини справи повинно встановити розслідування по лінії правоохоронних органів", - заявили в МЗС України.

При цьому у відомстві зазначили, що 12 травня Офіс генерального прокурора України отримав клопотання Генеральної прокуратури Молдови про надання правової допомоги в рамках відкритої кримінальної справи. При цьому вже 17 травня українська сторона звернулася до молдовської із запитом на отримання додаткової інформації, без якої виконання міжнародно-правової допомоги було неможливим.

"На цьому тлі викликають здивування заяви про завершення розслідування в Молдові в односторонньому порядку. Логічне запитання: а чи дійсно була зацікавленість у встановленні істини або була задача реалізувати гучний політичний процес із заздалегідь визначеним результатом? Роль третьої сторони в цій ситуації очевидна. Її мета - дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Молдові і спробувати зруйнувати українсько-молдавські відносини", - заявили в українському відомстві.

При цьому в МЗС переконані, що встановлення всіх обставин у справі Чауса можливе лише при повній взаємодії української і молдовської сторін.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Молдови Олександр Стояногло заявив, що до викрадення Чауса причетна Україна. За його словами, Молдова ідентифікувала людей, які прибули з України для викрадення екс-судді.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС розслідування Николай Чаус
NEWS
Шмигаль доручив розширити умови пільгової іпотеки та лізингу
Шмигаль доручив розширити умови пільгової іпотеки та лізингу
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"