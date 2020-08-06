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МЗС завершує напрацювання стратегії деокупації Криму

Київ, Четвер 06 серпня 2020 11:18
МЗС завершує напрацювання стратегії деокупації Криму
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Стратегію має затвердити Рада нацбезпеки та оборони

Міністерство закордонних справ України завершує напрацювання стратегії деокупації Криму. Документ мають затвердити на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, вже визначено алгоритм дій для зведення всіх напрацювань від органів центральної влади по цій стратегії в один блок.

"Ми такий зведений документ підготуємо і передамо далі в РНБО для врахування в подальшій стратегії, яка буде прийнята", - сказав Кулеба.

Наживо з МЗС. Онлайн-брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба.

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 6 серпня 2020 р.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила, що стратегія деокупації Криму вже готова, але документ не є публічним.

Також повідомлялося, що Україна запросила Польщу для участі в платформі з деокупації Криму.

Крім того, відомо, що Україна хоче бачити США і Британію учасниками даної платформи.

"Ми сподіваємося і на підтримку цієї ініціативи з боку ЄС, НАТО і держав-членів, як і інших партнерів, які продемонстрували свою підтримку запровадженням кримських пакетів санкцій", - заявляв прем'єр Денис Шмигаль.

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