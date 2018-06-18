МИД запустил сервис онлайн-мониторинга кризисных явлений для украинцев в путешествиях

Информация о кризисных явлениях в мире обновляется каждые 6 минут

Консульская служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины внедряет программу онлайн-мониторинга и предупреждения о кризисных явлениях в мире для граждан, которые путешествуют. Об этом говорится ц сообщении консульской службы в Facebook.

"С помощью программного продукта globalincidentmap.com ответственные сотрудники департамента круглосуточно будут получать информацию (на английском языке) в отношении опасных инцидентов в мире, которая обновляется через каждые 6 мин", - указано в сообщении.

Отмечается, что информация содержит сведения о теракты, военные конфликты, промышленные инциденты, предупреждение путешествующим и карту безопасности, карту природных катастроф, карту дефицита еды и воды и других опасностей, угрожающих жизни и здоровью людей.

Консульська служба впроваджує програму онлайн-моніторингу та попередження про кризові явища у світі. У Департаменті... Опубліковано Департамент консульської служби МЗС України 18 червня 2018 р.

Напомним, в начале июня МИД Украины опубликовало рекомендации украинцам, которые собираются путешествовать в Индию на время отпусков. Любое нарушение миграционного законодательства в Индии может обернуться заключением.