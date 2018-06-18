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МЗС запустило сервіс онлайн-моніторингу кризових явищ для українців у подорожах

НовиниТуризм    18.06.2018 - 17:36

Інформація про кризові явища у світі оновлюється кожні 6 хвилин

Консульська служба Міністерства закордонних справ (МЗС) України впроваджує програму онлайн-моніторингу та попередження про кризові явища у світі для громадян, котрі подорожують. Про це йдеться ц повідомленні консульської служби в Facebook.

"За допомогою програмного продукту globalincidentmap.com відповідальні співробітники департаменту цілодобово отримуватимуть інформацію (англійською мовою) щодо небезпечних інцидентів у світі, яка оновлюється через кожні 6 хв", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що інформація містить відомості про теракти, військові конфлікти, промислові інциденти, попередження подорожуючим та карту безпеки, карту природних катастроф, карту дефіциту їжі і води та інших небезпек, що загрожують життю і здоров’ю людей.

 

Консульська служба впроваджує програму онлайн-моніторингу та попередження про кризові явища у світі. У Департаменті...

Опубліковано Департамент консульської служби МЗС України 18 червня 2018 р.

Нагадаємо, на початку червня МЗС України опублікувало рекомендації українцям, які збираються подорожувати в Індію на час відпусток. Будь-яке порушення міграційного законодавства в Індії може обернутися ув’язненням.

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Теги публікації: МЗС, рекомендации, путешествия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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