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МИД о заменах в администрации Путина: не стоит переоценивать

Новости » Политика     17.06.2020 - 13:28
МИД о заменах в администрации Путина: не стоит переоценивать
Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)

Ключевые решения в России принимает непосредственно Путин

Влияние перестановок в администрации российского президента на ситуацию на Донбассе не стоит переоценивать. Смена должностных лиц не влияет на внешнюю политику Российской Федерации.

Об этом рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью РБК-Украина.

По словам дипломата, ключевые внешнеполитические решения в России принимает непосредственно президент Владимир Путин.

"Российская агрессия против Украины не является вопросом персоналий. Мы четко понимаем интересы России в Украине, нет никаких иллюзий относительно ее готовности поступиться своими интересами в этом направлении", - пояснил он.

При этом замену основоположника проекта "Новороссия" Владислава Суркова на Дмитрия Козака с более сдержанной риторикой Енин сравнил с тактикой "хороший и плохой следователь".

"Есть российские интересы, которые никуда не деваются. Есть различные тактики ведения переговоров, разные характеры и типажи, но все равно сути это не сильно меняет", - подчеркнул дипломат.

Напомним, 18 февраля Путин уволил Суркова с поста своего помощника, а ему на замену пришел Козак.

После этого руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем его предшественник Сурков.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Владимир ПутинВладислав СурковМИД УкраиныВладимир КозакКремльЕнин
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