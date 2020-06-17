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МЗС про заміни в адміністрації Путіна: не варто переоцінювати

Новини » Політика     17.06.2020 - 13:28
МЗС про заміни в адміністрації Путіна: не варто переоцінювати
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

Ключові рішення в Росії ухвалює безпосередньо Путін

Вплив перестановок в адміністрації російського президента на ситуацію на Донбасі не варто переоцінювати. Заміна посадовців не впливає на зовнішню політику Російської Федерації.

Про це розповів заступник глави Міністерства закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами дипломата, ключові зовнішньополітичні рішення в Росії ухвалює безпосередньо президент Володимир Путін.

"Російська агресія проти України не є питанням персоналій. Ми чітко розуміємо інтереси Росії в Україні, немає жодних ілюзій щодо її готовності поступитися своїми інтересами на цьому напрямку", - пояснив він.

При цьому заміну основоположника проекту "Новоросія" Владислава Суркова на Дмитра Козака з більш стриманою риторикою Єнін порівняв з тактикою "добрий і поганий слідчий".

"Є російські інтереси, які нікуди не діваються. Є різні тактики ведення перемовин, різні характери та типажі, але все одно суті це не сильно змінює", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, 18 лютого Путін звільнив Суркова з посади свого помічника, а йому на заміну прийшов Козак.

Після цього керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Козак більш налаштований на діалог з Україною, ніж його попередник Сурков.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Володимир ПутінВладислав СурковМЗСВолодимир КозакКремльЕнин
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