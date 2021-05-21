МЗС викликало посла Португалії після блокування згадки про річницю депортації кримських татар

Посол Португалії в Україні Антоніу Машаду був запрошений до міністерства закордонних справ. Його викликали, щоб обговорити позицію Португалії у контексті підготовки заяви Євросоюзу в ОБСЄ з питання порушення прав людини на території тимчасово окупованого Криму.

Розмову із послом вела перша заступниця глави МЗС Еміне Джапарова.

Вона детально поінформувала посла про події 1944 року, кримських татар насильно депортували з півострова Крим за наказом радянської влади.

"Сьогодні в найгірших традиціях Радянського Союзу російська окупаційна адміністрація продовжує репресії проти кримських татар в тимчасово окупованому Криму, вдаючись до безпрецедентних порушень прав людини", - сказала Джапарова.

Вона висловила сподівання, що Португалія як нині головуюча в ЄС держава, і надалі залишатиметься свідомою важливості належного вшанування Євросоюзом як спільнотою цінностей і демократії жертв радянського тоталітарного режиму й сучасності, а також гостро засуджуватиме такі злочини.

Зі свого боку посол заявив, що Португалія незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах. Крім того, Машаду відзначив важливість поширення правди про злочини минулого й сучасності, а також належного вшанування жертв.