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МЗС викликало посла Португалії після блокування згадки про річницю депортації кримських татар

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П'ятниця 21 травня 2021 11:00
МЗС викликало посла Португалії після блокування згадки про річницю депортації кримських татар Фото: посла Португалії викликали в МЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Посол Португалії в Україні Антоніу Машаду був запрошений до міністерства закордонних справ. Його викликали, щоб обговорити позицію Португалії у контексті підготовки заяви Євросоюзу в ОБСЄ з питання порушення прав людини на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили у прес-службі МЗС.

Розмову із послом вела перша заступниця глави МЗС Еміне Джапарова.

Вона детально поінформувала посла про події 1944 року, кримських татар насильно депортували з півострова Крим за наказом радянської влади.

"Сьогодні в найгірших традиціях Радянського Союзу російська окупаційна адміністрація продовжує репресії проти кримських татар в тимчасово окупованому Криму, вдаючись до безпрецедентних порушень прав людини", - сказала Джапарова.

Вона висловила сподівання, що Португалія як нині головуюча в ЄС держава, і надалі залишатиметься свідомою важливості належного вшанування Євросоюзом як спільнотою цінностей і демократії жертв радянського тоталітарного режиму й сучасності, а також гостро засуджуватиме такі злочини.

Зі свого боку посол заявив, що Португалія незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах. Крім того, Машаду відзначив важливість поширення правди про злочини минулого й сучасності, а також належного вшанування жертв.

Раніше Португалія, яка зараз головує в ЄС, заблокувала згадку 77-ї річниці депортації кримських татар в заяві ЄС щодо Криму, яке буда зроблена ЄС в ОБСЄ. У попередніх заявах завжди згадувалися події 18-20 травня 1944 року.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту визнати геноцидом депортацію кримських татар.

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