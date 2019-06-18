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У МЗС висловили протест через вирок кримським татарам в Росії

Новини » Політика    18.06.2019 - 19:12
У МЗС висловили протест через вирок кримським татарам в Росії
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У МЗС закликали посилити дипломатичний та санкційний тиск на РФ

Міністерство закордонних справ України висловило протест через вирок російського суду п'ятьом кримським татарам по "справі Хізб-ут-Тахрір", який був оголошений 18 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

У відомстві заявили, що вважають вирок російського суду громадянам України Тимуру Абдуллаєву, Узеіру Абдуллаєву, Рустему Ісмаілову, Емілю Джемаденову та Айдеру Саледінову незаконним.

"Розглядаємо це як наочне свідчення повної заангажованості та залежності російської судової системи, а також як черговий приклад застосування російською окупаційною адміністрацією антитерористичного законодавства для прикриття політичних репресій проти представників кримськотатарського народу", - наголосили в МЗС.

Крім того, українське зовнішньополітичне відомство закликало світову спільноті посили санкційний та політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, щоб припинити порушення прав людини в окупованому Криму, звільнити незаконно утримуваних в РФ українських громадян та відновити територіальну цілісність України.

Нагадаємо, у вівторок, 18 червня, Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (РФ) виніс вирок п'ятьом кримським татарам, яких звинувачують у терористичній діяльності на території окупованого Криму.

 

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