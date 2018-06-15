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В МЗС висловили протест через недопуск Денісової до Сенцова

НовиниПолітика    15.06.2018 - 13:14
Фото: Мар'яна Беца (РБК-Україна)
Фото: Мар'яна Беца (РБК-Україна)

Беца зазначила, що Росія вкотре йде на підступні дії

В Міністерстві закордонних справ (МЗС) України висловили протест через недопуск уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової до незаконно утримуваного в Росії українського політв'язня Олега Сенцова. Про це у Тwitter повідомила спікер вітчизняного МЗС Мар'яна Беца.

"Росія вкотре йде на підступні дії. Мова йшла про гуманітарну місію. Олег голодує! Висловлюємо протест, боремось далі", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 15 червня 2018 року, Денисовій відмовили у зустрічі з політв'язнем Олегом Сенцовим в колонії в Лабитнангі (Російська Федерація) і попросили покинути виправний заклад.

Коментуючи цю ситуацію, російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що Денісову не пустили до Сенцова через порушення домовленості.

Денисова: переговори про відвідування політв'язнів у РФ зайшли в глухий кут Денисова прибула в колонію до Сенцова
Теги публікації: МЗС, Російська Федерація, Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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