МИД выразил протест из-за визита крымских "чиновников" в Сербию

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило обеспокоенность из-за визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград (Сербия) 4-7 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что во время визита были проведены встречи с депутатами парламента Сербии, а также представители "крымской власти" приняли участие в конференции "Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма".

"Указанное воспринимается Украиной как недружественный акт, который нарушает положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27.03.2014 "Территориальная целостность Украины" и квалифицируется как попытка Российской Федерации легитимизировать незаконную оккупацию Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

Для выражения протеста в МИД Украины была приглашена Временная поверенная в делах Республики Сербия в Украине Светлана Кошутич.

Ранее МИД выразило решительный протест в связи с незаконной поездкой депутата российской Госдумы Алексея Журавлева на оккупированную территорию Донбасса в Золотом.

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Украины планирует сделать демарш Казахстана из-за возражения казахского президента Касым-Жомарт Токаева аннексии украинского Крыма Россией.