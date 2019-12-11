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МЗС висловило протест через візит кримських "чиновників" в Сербію

Новини » Політика     11.12.2019 - 21:53
МЗС висловило протест через візит кримських "чиновників" в Сербію
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В МЗС викликали тимчасову повірену у справах Сербії в Україні

Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило стурбованість через візит представників окупаційної адміністрації Криму до Белграду (Сербія) 4-7 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Зазначається, що під час візиту були проведені зустрічі з депутатами Парламенту Сербії, а також представники "кримської влади" взяли участь у конференції "Белградський діалог: конструктивні відносини з Росією та визнання волевиявлення народу Криму".

"Зазначене сприймається Україною як недружній акт, який порушує положення резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27.03.2014 "Територіальна цілісність України" та кваліфікується як спроба Російської Федерації легітимізувати незаконну окупацію Автономної Республіки Крим", - йдеться в повідомленні.

Для висловлення протесту до МЗС України була запрошена Тимчасова повірена у справах Республіки Сербія в Україні Світлана Кошутич.

Раніше МЗС висловило рішучий протест у зв'язку з незаконною поїздкою депутата російської Держдуми Олексія Журавльова на окуповану територію Донбасу в Золотому.

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ України планує зробити демарш Казахстану через заперечення казахського президента Касим-Жомарт Токаєва анексії українського Криму Росією.

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