МИД выражает протест в связи с несогласованным визитом Путина в АР Крым

Украина считает этот визит грубым нарушением государственного суверенитета

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выражает протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 августа 2018 года президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированную Россией территорию Украины - Автономную Республику Крым и г. Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ведомстве отмечают, что Украина считает этот визит и любые так называемые поездки российских должностных лиц в временно оккупированный Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отмечается, что это является циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонними и многосторонними договорами, сторонами которых является Украина и Россия.

В частности, речь идет об Уставе ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" A/Res/68/262 от 27 марта 2014 года, "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" A/Res/71/205 от 19 декабря 2016 года, "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" A/Res/72/190 от 19 декабря 2017 года.

Скриншот (twitter.com/MFA_Ukraine)

Напомним, 31 июля президент Украины Петр Порошенко поручил МИД усилить работу для внедрения еще более жестких санкций против Российской Федерации.