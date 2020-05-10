МИД о выезде за границу: никаких разрешений не надо

Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений на выезд украинцев за границу, но воздушное сообщение в Украине официально закрыто. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Так, во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали заявление посольства Британии относительно якобы необходимости получения специального разрешения для выезда украинцев за границу.

"В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине, правительство приняло решение о закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения. В этом контексте МИД информировал иностранные дипломатические представительства в Украине относительно тех пунктов пропуска через государственную границу, которые временно не работают", - заявили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что никакой другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения специального разрешения на выезд украинцев, в том числе с видом на жительство в других странах, министерство не предоставляло.

"В условиях пандемии коронавируса МИД выполняет коммуникационную функцию между центральными органами исполнительной власти, которые осуществляют свои полномочия в сфере обеспечения перевозки пассажиров и охраны государственной границы, и иностранными дипломатическими представительствами в Украине", - добавили в МИД.

Напомним, ранее посольство Великобритании в Украине сообщило, что украинцы, намеренные попасть в Соединенное Королевство, должны получить разрешение от украинского МИД. В посольстве подчеркнули, что разрешение можно получить за 72 часа до авиарейса.

Кроме того, недавно президент Владимир Зеленский назвал условия для отправки украинских заробитчан в другие страны. Работодатель должен обеспечить украинцев жильем и медицинским страхованием. Также одно из условий - официальное трудоустройство.