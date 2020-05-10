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Для выезда в Британию необходимо разрешение МИД Украины, - посольство

Новости » Общество     10.05.2020 - 12:54
Для выезда в Британию необходимо разрешение МИД Украины, - посольство
Иллюстративное фото (twitter.com/UkrEmbLondon)

В посольстве Великобритании заявили, что Украина запретила выезд своих граждан без уведомления об этом МИД

Граждане Украины, которые имеют разрешение на проживание в Британии или желают туда попасть, должны получить соответствующее разрешение Министерства иностранных дел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление британского посольства в Украине.

В посольстве заявили, что Украина запретила выезд своих граждан без уведомления об этом МИД.

"Украинские власти сообщили нам, что только украинцы с постоянным проживанием в зарубежных странах смогут покинуть Украину", - говорится в сообщении.

Если граждане Украины имеют такие документы и намерены выехать за рубеж, они должны дополнительно получить разрешение у МИДа. Британское посольство заявило, что поможет в получении такого разрешения в случае обращения граждан в посольство за 72 часа до вылета рейса.

"Посольство Великобритании поддерживает этот процесс, информируя МИД о вашей запланированной поездке и направляя к ним информацию о вашем статусе проживания в Великобритании", - заявили в ведомстве.

Ukrainian nationals who have permanent residency in the UK and who wish to travel there are required to verify their...

Опубліковано British Embassy Kyiv Четвер, 7 травня 2020 р.

При этом отмечается, что окончательное решение о въезде в Великобританию всегда принимается пограничными силами страны по прибытию граждан.

Ранее британские авиакомпании заявили, что в стране введут обязательную обсервацию для туристов с конца мая в рамках карантинных ограничений.

РБК-Украина сообщало, что правительства Израиля, Финляндии и Австрии уже обратились к Украине по поводу трудоустройства украинских граждан.

В украинском Кабмине также заявили, что позволят осуществлять чартерные рейсы с украинскими заробитчанами, однако для этого страны, принимающие граждан Украины, должны обеспечить их необходимым медицинским страхованием.

Теги Новости Украины МИД УкраиныВеликобританияпосольство
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