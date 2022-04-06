МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за заявлений властей

Министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто сообщил, что в МИД вызвали посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за якобы оскорбительных заявлений украинских лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Facebook .

"Заявления об установлении тоталитарных режимов, соучастии в войне и жалости к воле венгерского народа неприемлемы! Украинским лидерам пора прекратить оскорблять Венгрию и принять к сведению волю венгерского народа. Для того чтобы сделать это ясным и понятным, сегодня утром мы пригласили посла Украины в Будапеште в МИД", - написал он.

При этом глава МИД подчеркнул, что Венгрия осуждает военную агрессию и поддерживает суверенитет Украины.

"Мы впустили сотни тысяч беженцев, спасающихся бегством, и мы доставляем сотни тонн продовольствия и другой помощи в рамках крупнейшей гуманитарной операции в истории нашей страны", - написал Сийярто.

Он подчеркнул, что безопасность Венгрии и венгерского народа имеет первостепенное значение, добавив, что война не их, поэтому венгры хотят оставаться в стороне.

"Мы не хотим рисковать миром и безопасностью венгерского народа, поэтому мы не будем поставлять оружие и не будем голосовать за энергетические санкции. По всем этим вопросам венгерский народ четко высказал свое мнение в воскресенье и принял ясное решение. Я думаю, что все было достаточно ясно и понятно", - добавил глава МИД.

Сийярто выразил понимание, что у украинцев был бы другой интерес, и он не собирается с ними спорить.

"У них на первом месте интересы украинцев, а у нас на первом месте интересы венгерского народа. Однако мы не можем оставить без внимания одну вещь: никто не может позволить себе квалифицировать демократическое решение венгерского народа", - подчеркнул министр.