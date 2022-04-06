ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за заявлений властей

Новина українською →
Будапешт, Среда 06 апреля 2022 09:46
МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за заявлений властей Фото: (глава МИД Венгрии Петр Сийярто flickr by U S Department of State)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто сообщил, что в МИД вызвали посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за якобы оскорбительных заявлений украинских лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Facebook.

"Заявления об установлении тоталитарных режимов, соучастии в войне и жалости к воле венгерского народа неприемлемы! Украинским лидерам пора прекратить оскорблять Венгрию и принять к сведению волю венгерского народа. Для того чтобы сделать это ясным и понятным, сегодня утром мы пригласили посла Украины в Будапеште в МИД", - написал он.

При этом глава МИД подчеркнул, что Венгрия осуждает военную агрессию и поддерживает суверенитет Украины.

"Мы впустили сотни тысяч беженцев, спасающихся бегством, и мы доставляем сотни тонн продовольствия и другой помощи в рамках крупнейшей гуманитарной операции в истории нашей страны", - написал Сийярто.

Он подчеркнул, что безопасность Венгрии и венгерского народа имеет первостепенное значение, добавив, что война не их, поэтому венгры хотят оставаться в стороне.

"Мы не хотим рисковать миром и безопасностью венгерского народа, поэтому мы не будем поставлять оружие и не будем голосовать за энергетические санкции. По всем этим вопросам венгерский народ четко высказал свое мнение в воскресенье и принял ясное решение. Я думаю, что все было достаточно ясно и понятно", - добавил глава МИД.

Сийярто выразил понимание, что у украинцев был бы другой интерес, и он не собирается с ними спорить.

"У них на первом месте интересы украинцев, а у нас на первом месте интересы венгерского народа. Однако мы не можем оставить без внимания одну вещь: никто не может позволить себе квалифицировать демократическое решение венгерского народа", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан после победы на выборах может продолжать заигрывать с Россией и Путиным, но это продлиться недолго.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Украина Война России против Украины
NEWS
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки