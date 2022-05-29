МИД Венгрии назвал неприемлемыми угрозы Украины по нефтепроводу "Дружба"
Министерство иностранных дел Венгрии считает неприемлемыми угрозы Украины по нефтепроводу "Дружба".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kossuth Rádió.
Как заявил государственный секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, такие угрозы являются неприемлемыми, особенно в свете помощи украинским беженцам.
"Это заявление особенно шокирует в свете того факта, что Венгрия делает все возможное, чтобы помочь беженцам. Сюда уже прибыло более 730 тысяч человек из Украины, и Венгрия внесла бесчисленное количество предложений о помощи стране и тем, кто еще находится там", - подчеркнул он.
Менцер добавил, что Будапешт не поддержит решения ЕС, которые ставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Около 65% нефти в страну поступает из России, венгерские НПЗ могут перерабатывать именно российскую нефть.
Отметим, ранее советница министра энергетики Елена Зеркаль заявила, что нефтепровод "Дружба" может стать рычагом влияния на Венгрию, поскольку с ним "может что-нибудь случиться".
Позиция Венгрии не дает Европейскому союзу ввести эмбарго на импорт российской нефти. Предполагается, что в ближайшее время будет согласовано частичное эмбарго.
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