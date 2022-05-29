МИД Венгрии назвал неприемлемыми угрозы Украины по нефтепроводу "Дружба"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kossuth Rádió .

Как заявил государственный секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, такие угрозы являются неприемлемыми, особенно в свете помощи украинским беженцам.

"Это заявление особенно шокирует в свете того факта, что Венгрия делает все возможное, чтобы помочь беженцам. Сюда уже прибыло более 730 тысяч человек из Украины, и Венгрия внесла бесчисленное количество предложений о помощи стране и тем, кто еще находится там", - подчеркнул он.

Менцер добавил, что Будапешт не поддержит решения ЕС, которые ставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Около 65% нефти в страну поступает из России, венгерские НПЗ могут перерабатывать именно российскую нефть.