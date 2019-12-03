В МИД уточнили информацию об аварии с украинцами в России

Вследствие дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в России восемь украинцев получили травмы различной степени тяжести, один из них - в тяжелом состоянии. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель директора департамента - начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

Кирилич отметил, что по информации консула Украины в РФ, попавший в аварию автобус следовал по маршруту Запорожье - Ростов-на-Дону. В результате ДТП 8 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести, один из них - в тяжелом состоянии.

"Пострадавшие госпитализированы в Богучарскую центральную районную клиническую больницу Воронежской области", - говорится в сообщении.

Дело находится на контроле департамента консульской службы и посольства Украины в РФ.

Отметим, по информации российских СМИ, в результате ДТП пострадали 17 украинцев. Авария произошла в сложных погодных условиях, в Богучарском районе идет сильный снегопад и метель.

Напомним, во вторник, 3 декабря, Воронежской области водитель не справился с управлением автотранспорта, в результате чего автобус опрокинулся.