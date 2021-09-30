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МИД урегулировал деятельность дипломатов в экономически-торговых миссиях: суть документа

Автор: Инна Собора

Министерство иностранных дел Украины утвердило "Порядок деятельности отделов по экономическим вопросам в составе зарубежных дипломатических учреждений". Документ регулирует деятельность дипломатов на экономическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МИД Дмитрия Кулебы.

Он отметил, что вчера подписал документ, который утвердил масштабные внутренние изменения в МИД на направления помощи бизнесу, привлечения инвестиций и развития торговли.

"Это основной документ, который регулирует деятельность дипломатов-экономистов, которые и составляют экономически торговые миссии в составе посольств за рубежом", - сказал Кулеба.

Суть документа:

  • впервые определяет четкие критерии работы дипломатов на экономическом направления
  • не будет общих отчетов об общем улучшении двусторонних отношений о росте двустороннего товарооборота, общей его цифры, как это было раньше
  • дипломаты будут отвечать за свою работу по конкретным показателям (например, количество открытых рынков для групп украинских товаров, количество организованных дипломатом встреч украинских компаний с иностранными партнерами).

"Мы хотим, чтобы дипломаты ежедневно работали и делали вклад в развитие украинской торговли", - пояснил Кулеба.

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МИД УкраиныДмитрий КулебаДипломатические отношенияЭкономика Украины