МЗС врегулював діяльність дипломатів в економічно-торговельних місіях: суть документа

Міністерство закордонних справ України затвердило "Порядок діяльності відділів з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ". Документ регулює діяльність дипломатів на економічному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МЗС Дмитра Кулеби.
Він зазначив, що вчора підписав документ, який затвердив масштабні внутрішні зміни в МЗС на напряму допомоги бізнесу, залучення інвестицій та розвитку торгівлі.
"Це основний документ, який регулює діяльність дипломатів-економістів, які і становлять економічно-торговельні місії у складі посольств за кордоном", - сказав Кулеба.
Суть документа:
"Ми хочемо, щоб дипломати щоденно працювали і робили внесок у розвиток української торгівлі", - пояснив Кулеба.