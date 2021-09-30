МЗС врегулював діяльність дипломатів в економічно-торговельних місіях: суть документа

Він зазначив, що вчора підписав документ, який затвердив масштабні внутрішні зміни в МЗС на напряму допомоги бізнесу, залучення інвестицій та розвитку торгівлі.

"Це основний документ, який регулює діяльність дипломатів-економістів, які і становлять економічно-торговельні місії у складі посольств за кордоном", - сказав Кулеба.

Суть документа:

вперше визначає чіткі критерії роботи дипломатів на економічному напряму

не буде загальних звітів про загальне покращення двосторонніх відносин про зростання двостороннього товарообігу, загальної його цифри, як це було раніше

дипломати відповідатимуть за свою роботу за конкретними показниками (кількість відкритих ринків для груп українських товарів, кількість організованих дипломатом зустрічей українських компаній з іноземними партнерами).

"Ми хочемо, щоб дипломати щоденно працювали і робили внесок у розвиток української торгівлі", - пояснив Кулеба.