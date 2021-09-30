МИД урегулировал деятельность дипломатов в экономически-торговых миссиях: суть документа

Министерство иностранных дел Украины утвердило "Порядок деятельности отделов по экономическим вопросам в составе зарубежных дипломатических учреждений". Документ регулирует деятельность дипломатов на экономическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МИД Дмитрия Кулебы .

Он отметил, что вчера подписал документ, который утвердил масштабные внутренние изменения в МИД на направления помощи бизнесу, привлечения инвестиций и развития торговли.

"Это основной документ, который регулирует деятельность дипломатов-экономистов, которые и составляют экономически торговые миссии в составе посольств за рубежом", - сказал Кулеба.

Суть документа:

впервые определяет четкие критерии работы дипломатов на экономическом направления

не будет общих отчетов об общем улучшении двусторонних отношений о росте двустороннего товарооборота, общей его цифры, как это было раньше

дипломаты будут отвечать за свою работу по конкретным показателям (например, количество открытых рынков для групп украинских товаров, количество организованных дипломатом встреч украинских компаний с иностранными партнерами).

"Мы хотим, чтобы дипломаты ежедневно работали и делали вклад в развитие украинской торговли", - пояснил Кулеба.