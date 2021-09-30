МИД урегулировал деятельность дипломатов в экономически-торговых миссиях: суть документа
Министерство иностранных дел Украины утвердило "Порядок деятельности отделов по экономическим вопросам в составе зарубежных дипломатических учреждений". Документ регулирует деятельность дипломатов на экономическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МИД Дмитрия Кулебы.
Он отметил, что вчера подписал документ, который утвердил масштабные внутренние изменения в МИД на направления помощи бизнесу, привлечения инвестиций и развития торговли.
"Это основной документ, который регулирует деятельность дипломатов-экономистов, которые и составляют экономически торговые миссии в составе посольств за рубежом", - сказал Кулеба.
Суть документа:
- впервые определяет четкие критерии работы дипломатов на экономическом направления
- не будет общих отчетов об общем улучшении двусторонних отношений о росте двустороннего товарооборота, общей его цифры, как это было раньше
- дипломаты будут отвечать за свою работу по конкретным показателям (например, количество открытых рынков для групп украинских товаров, количество организованных дипломатом встреч украинских компаний с иностранными партнерами).
"Мы хотим, чтобы дипломаты ежедневно работали и делали вклад в развитие украинской торговли", - пояснил Кулеба.