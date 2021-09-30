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МЗС врегулював діяльність дипломатів в економічно-торговельних місіях: суть документа

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Четвер 30 вересня 2021 11:11
МЗС врегулював діяльність дипломатів в економічно-торговельних місіях: суть документа Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Міністерство закордонних справ України затвердило "Порядок діяльності відділів з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ". Документ регулює діяльність дипломатів на економічному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МЗС Дмитра Кулеби.

Він зазначив, що вчора підписав документ, який затвердив масштабні внутрішні зміни в МЗС на напряму допомоги бізнесу, залучення інвестицій та розвитку торгівлі.

"Це основний документ, який регулює діяльність дипломатів-економістів, які і становлять економічно-торговельні місії у складі посольств за кордоном", - сказав Кулеба.

Суть документа:

  • вперше визначає чіткі критерії роботи дипломатів на економічному напряму
  • не буде загальних звітів про загальне покращення двосторонніх відносин про зростання двостороннього товарообігу, загальної його цифри, як це було раніше
  • дипломати відповідатимуть за свою роботу за конкретними показниками (кількість відкритих ринків для груп українських товарів, кількість організованих дипломатом зустрічей українських компаній з іноземними партнерами).

"Ми хочемо, щоб дипломати щоденно працювали і робили внесок у розвиток української торгівлі", - пояснив Кулеба.

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