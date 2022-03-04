МИД упрекнул Human Rights Watch за предвзятые обвинения Украины

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко высказал претензии мониторинговой организации Human Rights Watch за необъективный анализ ситуации с правами человека в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Twitter дипломата .

Николенко отреагировал на публикацию HRW о беженцах-иностранцев. В нем исследователи фактически обвинили в расизме украинскую полицию.

Николенко отреагировал на публикацию HRW в отношении беженцев-иностранцев и призвал организацию распространять пристрастные обвинения. По его словам, Украина никогда не мирилась с дискриминацией, а доказательством тому является большое количество приезжих студентов разных рас на протяжении нескольких десятилетий.

Спикер МИД также заверил, что украинские власти делают все возможное, чтобы организовать безопасную эвакуацию иностранцев в условиях войны. В то же время исследователям из Human Rights Watch дипломат посоветовал сделать свою работу – собрать доказательства для наказания Путина за военные преступления.