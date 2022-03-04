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МЗС дорікнуло Human Rights Watch за упереджені звинувачення України

Автор: Антон Федорців

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко висловив претензії моніторинговій організації Human Rights Watch за необ'єктивний аналіз ситуації з правами людини в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Twitter дипломата.

Ніколенко відреагував на публікацію HRW щодо біженців-іноземців. У ній дослідники фактично звинуватили в расизмі українську поліцію.

Дипломат закликав організацію розповсюджувати упереджені звинувачення. За його словами, Україна ніколи не мирилася з дискримінацією, а доказом цього є велика кількість приїжджих студентів різних рас упродовж кількох десятиліть.

Речник МЗС також запевнив, що українська влада робить усе можливе, щоб організувати безпечну евакуацію іноземців в умовах війни. Натомість дослідникам із Human Rights Watch дипломат порадив зробити свою роботу – зібрати докази для покарання Путіна за воєнні злочини.

До слова, Верховна Рада посилила відповідальність за пропаганду країни-агресора до кримінальної.

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