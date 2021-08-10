В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Беларуси из-за заявлений Лукашенко

"Белорусского дипломата предостерегли, что высказанная Лукашенко готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями. Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права", - говорится в сообщении.

При этом у белорусской стороны запросили объяснение в связи с допуском на территорию Беларуси так называемых "прокуроров" из оккупированного Луганска для допроса журналиста Романа Протасевича.

"В случае подтверждения, это будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором этот факт категорически отрицался", - говорится в сообщении МИДа.

В МИД также обратили внимание на угрозы Лукашенко "поставить на колени" Украину, прикрываясь российским президентом. Белорусскому дипломату указали на то, что эти слова являются проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы.

"Путин не смог поставить Украину на колени, потому надежды Лукашенко на него является проигрышной ставкой", - заявили в МИД.

При этом в МИД расценили заявления Лукашенко о "переправке оружия" и подготовку в Украине "боевиков" для действий на территории Беларуси как "безответственную и далекую от реалий пропаганду".

"Очевидно, это является продуктом искусственно созданного кремлевскими пропагандистами в окружении Лукашенко образа Украины как "враждебной" к Беларуси и белорусскому народу, что абсолютно не соответствует действительности. Фейками о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других западных государств Лукашенко пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси", - говорится в сообщении.